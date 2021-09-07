Зеленський змінив склад Координаційної ради з протидії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив склад Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19. До персонального складу уведено міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, передає УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №456/2021. Відповідно до документу до складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 уведено таких осіб:
Кубракова Олександра Миколайовича – міністра інфраструктури України;
Кузіна Ігоря Володимировича – заступника міністра охорони здоров'я України – головного державного санітарного лікаря України;
Монастирського Дениса Анатолійовича – міністра внутрішніх справ України.
Також у персональному складі Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 затверджено таких осіб:
Залужний Валерій Федорович- Головнокомандувач Збройних Сил України;
Ляшко Віктор Кирилович - Міністр охорони здоров'я України.
Додамо
Разом з тим, Зеленський вивів із персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Авакова, Ємця, Криклія, Хомчака.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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