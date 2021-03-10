Зеленский собрал совещание с руководством ВР и нардепами: говорили о защите от коллекторов и еще ряде законопроектов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Под председательством Президента Украины Владимира Зеленского состоялось традиционное совещание с Председателем Верховной Рады, руководителями парламентских комитетов и другими народными депутатами, а также с представителями Кабинета министров по обсуждению рассмотрения в парламенте законопроектов на выполнение предвыборной программы Главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.
Отмечается, что на пленарной неделе народные избранники среди прочего рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия".
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"У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне", - отметил Зеленский.
Детали
Сообщается также, что народные депутаты должны рассмотреть законопроекты по защите должников от коллекторов, по реформированию СБУ и евроинтеграционные инициативы.
Кроме того, на совещании обсудили необходимость выработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуска Министерства аграрной политики, говорится в сообщении пресс-службы.
Что было раньше
Как сообщал УНН, в прошлом месяце Президент заявил, что народные депутаты должны в текущем году принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти.