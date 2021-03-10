Зеленський зібрав нараду з керівництвом ВР та нардепами: говорили про захист від колекторів і ще низку законопроектів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася традиційна нарада з Головою Верховної Ради, очільниками парламентських комітетів та іншими народними депутатами, а також з представниками Кабінету Міністрів щодо обговорення розгляду в парламенті законопроектів на виконання передвиборчої програми Глави держави. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
Зазначається, що на пленарному тижні народні обранці серед іншого розглянуть останній законопроект, який узаконить електронний паспорт у додатку “Дія”.
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“У нас буде найповніший перелік життєвих ситуацій, коли українці зможуть застосувати цифровий паспорт без паперового чи пластикового аналога. Ми прагнемо до того, щоб відбулася повна діджиталізація документів і послуг, ми маємо зробити державу у смартфоні”, — зазначив Зеленський.
Деталі
Повідомляється також, що народні депутати мають розглянути законопроекти щодо захисту боржників від колекторів, щодо реформування СБУ та євроінтеграційні ініціативи.
Крім того, на нараді обговорили необхідність напрацювання пакету законопроектів щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи та запуску Міністерства аграрної політики, йдеться в повідомленні пресслужби.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, минулого місяця Президент заявив, що народні депутати повинні поточного року ухвалити зміни до Конституції України щодо відносин між центральними та місцевими органами влади.