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Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины: что это за документ и зачем он нужен

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины: что это за документ и зачем он нужен

Киев  •  УНН

 • 29577 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины. Соответствующий указ № 473/2021 Глава государства подписал 17 сентября, передает УНН.

Детали

Стратегический оборонный бюллетень разработан на основании Стратегии национальной безопасности Украины и Стратегии военной безопасности Украины. В подготовке документа участвовали представители Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ, других составляющих сил обороны, представители центральных органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных организаций. Также были привлечены иностранные эксперты (советники), в частности Представительства НАТО в нашей стране.

В первой части бюллетеня изложены итог оборонной реформы, которая реализовывалась в течение 2016-2020 годов, и основные результаты оборонного обзора, во время которого была проведена оценка состояния и перспектив развития среды безопасности и впервые разработано описание будущего среды безопасности до 2030 года. Также изложены проблемы функционирования сил обороны в условиях существующих и потенциальных угроз.

Во второй части Стратегического оборонного бюллетеня определены основные направления реализации военной политики Украины, перспективную модель ВСУ и других составляющих сил обороны и требования к ее построению, основные способности сил обороны, которые необходимо достичь; изложены стратегические цели развития сил обороны на период до 2025 года, основные задачи и ожидаемые результаты по их достижению.

Основой Стратегии военной безопасности Украины является всеобъемлющая оборона страны, отмечается в документе.

Военная политика Украины реализуется по следующим основным направлениям:

- обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановление суверенитета и территориальной целостности нашей страны в пределах государственной границы, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами;

- планирование всеобъемлющей обороны с разработкой плана обороны Украины, Стратегического плана применения Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны, оперативных планов и планов применения сил и средств обороны и тому подобное;

- приобретение центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами необходимых институциональных возможностей по своевременному и организованному проведению мобилизации, удовлетворение потребностей обороны государства и защиты ее территории от возможной агрессии, а также эффективного управления оборонными ресурсами;

- развитие способностей сил обороны в контексте подготовки к ведению всеобъемлющей обороны Украины, их всестороннее обеспечение;

- внедрение в силах обороны передового опыта, принципов и стандартов государств - членов НАТО, участие в совместных операциях и учениях для удовлетворения критериев членства в Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности.

Добавим

В Стратегическом оборонном бюллетене Украины сформулированы цель и видение сил обороны образца 2030 года, согласно которому силы обороны объединены единым руководством и состоят из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, оснащенные современным вооружением и военной (специальной) техникой, способны обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способные действовать асимметрично, нестандартно, являются проактивными и интегрированными в евроатлантической архитектуре безопасности.

В документе определено перспективную модель Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны; основные принципы по организации системы управления, перспективного состава, военно-кадровой и военно-технической политики ВСУ и других составляющих сил обороны; направления развития оперативных, боевых и специальных возможностей сил обороны.

Достижение перспективной модели сил обороны будет осуществляться путем имплементации пяти стратегических целей: 1) эффективный оборонительный менеджмент и система объединенного руководства силами обороны и военного управления в ВСУ, осуществляемых на принципах демократического гражданского контроля, других принципах и стандартах НАТО, 2) профессиональный и мотивированный личный состав сил обороны, подготовленный военный резерв поддерживаются эффективными прозрачными системами кадрового менеджмента, военного образования и науки, здравоохранения и социальной защитой; 3) современное вооружение и военная (специальная) техника, обеспечивающая выполнение задач Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны, в частности совместно с соответствующими структурами государств - членов НАТО, 4) развитая военная инфраструктура, объединенная логистика и достаточные запасы материальных средств, действенная система медицинского обеспечения, отвечающие потребностям Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны для отпора вооруженной агрессии против Украины; 5) интегрированные оперативные (боевые и специальные) способности сил обороны, что обеспечивают сдерживание, устойчивость и отпор вооруженной агрессии против Украины, противодействие гибридным угрозам.

По каждой цели развития сил обороны определены задачи и перечень мероприятий для их достижения. Мероприятия и необходимые финансовые ресурсы будут детализированы в Государственной целевой программе развития ВСУ до 2026 года.

На основе Стратегического оборонного бюллетеня Украины будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны.

Реализация задач и мероприятий Стратегического оборонного бюллетеня Украины будет осуществляться как за счет государственного бюджета, так и других источников финансирования.

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