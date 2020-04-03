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Зеленский отправляет украинских врачей в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Зеленский отправляет украинских врачей в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 20299 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, другие - Министерством внутренних дел.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", - подчеркнул Президент.

Так, Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание.

"Врачи будут иметь лучшую защиту, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координируемся по этому поводу", - отметил Глава государства.

К тому же на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

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