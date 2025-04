Зеленский не дал конкретного ответа на вопрос о том, готова ли Украина заказать вакцину РФ в случае её эффективности

На вопрос журналиста издания, готов ли Президент одобрить использование российской вакцины “Спутник-V” в случае доказательства ее безопасности, Глава государства ответил: “Все очень просто. Украина будет спасать своих людей, Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена — Moderna, Pfizer, AstraZeneca”.

“Это то, что подтверждено. Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины”, — добавил Зеленский.

Добавим, Владимир Зеленский в интервью также сообщил, что Украина потеряла позиции в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран на получение вакцины от COVID-19, но несмотря на это государство “прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину”.

President Volodomyr Zelensky of Ukraine is moving on from his unwanted role in the impeachment of President Trump, saying in an interview that “they roped us in but I think we behaved with dignity.” https://t.co/WShiksFehw

— New York Times World (@nytimesworld) December 19, 2020