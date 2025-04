Зеленський не дав конкретної відповіді на запитання, чи готова Україна замовити вакцину РФ у разі її ефективності

На запитання журналіста видання, чи готовий Президент схвалити використання російської вакцини “Супутник-V” у разі доведення її безпечності, Глава держави відповів: “Все дуже просто. Україна рятуватиме своїх людей, Україна боротиметься за те, щоб наші партнери дали нам вакцину, яка підтверджена — Moderna, Pfizer, AstraZeneca”.

“Це те, що підтверджено. Ми розуміємо, що деякі з цих компаній мають заводи по всій Європі і навіть у Російській Федерації, наскільки мені відомо, тому тут питання передусім у якості вакцини”, — додав Зеленський.

Додамо, Володимир Зеленський в інтерв’ю також повідомив, що Україну втратила позиції у світі та Європі з точки зору пріоритетності країн на отримання вакцини від COVID-19, але попри це держава “передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину”.

