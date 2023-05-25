Зеленский поздравил связистов с профессиональным праздником

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"Сегодня важно прежде всего поблагодарить. Каждого и каждую, кто обеспечивает надежной связью наших людей, Украину, нашу оборону – всех украинцев. Кто защищает линии связи, восстанавливает поврежденную связь, кто защищает киберпространство нашего государства”, – сказал Президент.

Детали

Президент вручил государственные награды связистам. Они получили из рук Главы государства медали “За безупречную службу” ІІІ степени, “За военную службу Украине”, “Защитнику Отечества”.

Кроме того, Зеленский ознакомился с современными цифровыми средствами, которые, в частности, предназначены для обеспечения защищенной связью высших должностных лиц государства в полевых пунктах управления, мобильным комплексом радиомониторинга, составляющими системы радиоэлектронной борьбы и противодействия высокоточному оружию.

Глава государства также ознакомился с техническими характеристиками ударных и разведывательных беспилотных аппаратов, подавляющее большинство из которых – отечественного производства.

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