Зеленський привітав зв'язківців з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня.УНН. Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України привітав усіх зв’язківців із професійним святом та нагородив медалями, пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Цитата
"Сьогодні важливо перш за все подякувати. Кожному і кожній, хто забезпечує надійним звʼязком наших людей, Україну, нашу оборону – усіх українців. Хто захищає лінії звʼязку, відновлює пошкоджений звʼязок, хто захищає кіберпростір нашої держави”, – сказав Президент.
Деталі
Президент вручив державні нагороди зв’язківцям. Вони отримали з рук Глави держави медалі “За бездоганну службу” ІІІ ступеня, “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни”.
Крім того, Зеленський ознайомився із сучасними цифровими засобами, що, зокрема, призначені для забезпечення захищеним зв’язком найвищих посадових осіб держави у польових пунктах управління, мобільним комплексом радіомоніторингу, складовими системи радіоелектронної боротьби та протидії високоточній зброї.
Глава держави також ознайомився з технічними характеристиками ударних і розвідувальних безпілотних апаратів, переважна більшість із яких – вітчизняного виробництва.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент нагородив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” три прикордонні загони