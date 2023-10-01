Зеленский поздравил бойцов Территориальной обороны с их праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов Территориальной обороны с их праздником, который отмечается сегодня, в первое воскресенье октября, пишет УНН.
Цитата
“Сегодня свой день отмечают воины Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Они вместе с всеми другими видами и родами войск освобождают украинскую землю от российских оккупантов, храбро и стойко защищают Украину”, — написал президент Украины в своем Telegram-канале
Кроме этого он поблагодарил всех воинов территориальной обороны за силу и отвагу.
Детали
Сегодня 1 октября в Украине празднуют не только День защитника и защитницы.
День территориальной обороны был введен в 2020 году. Этот праздник празднуется в первое воскресенье октября и в этом году — это 1 октября.
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