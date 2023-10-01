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Зеленский поздравил бойцов Территориальной обороны с их праздником

Зеленский поздравил бойцов Территориальной обороны с их праздником

Киев • УНН

 • 152517 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов Территориальной обороны с их праздником, который отмечается сегодня, в первое воскресенье октября, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня свой день отмечают воины Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Они вместе с всеми другими видами и родами войск освобождают украинскую землю от российских оккупантов, храбро и стойко защищают Украину”, — написал президент Украины в своем Telegram-канале

Кроме этого он поблагодарил всех воинов территориальной обороны за силу и отвагу.

Детали

Сегодня 1 октября в Украине празднуют не только День защитника и защитницы.
День территориальной обороны был введен в 2020 году. Этот праздник празднуется в первое воскресенье октября и в этом году — это 1 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Слава всем, кто сражается и защищает Родину!”, — обращение Зеленского по случаю Дня защитников и защитниц Украины

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