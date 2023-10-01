Зеленський привітав бійців Територіальної оборони з їхнім святом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітв бійців Територіальної оборони з їхнім святом, яке відзначається сьогодні, у першу неділю жовтня, пише УНН.
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"Сьогодні свій день відзначають воїни Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вони разом з усіма іншими видами й родами військ звільняють українську землю від російських окупантів, хоробро та стійко захищають Україну“,- написав президент України у своєму Telegram-каналію
Окрім цього він подякував всім воїнам територіальної оборони за силу та відвагу.
Деталі
Сьогодні 1 жовтня в Україні святкують не лише День захисника й захисниці.
День територіальної оборони було запроваджено у 2020 році. Це свято святкується в першу неділю жовтня і цього року — це 1 жовтня.
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