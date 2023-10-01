Зеленський привітав бійців Територіальної оборони з їхнім святом

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"Сьогодні свій день відзначають воїни Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Вони разом з усіма іншими видами й родами військ звільняють українську землю від російських окупантів, хоробро та стійко захищають Україну“,- написав президент України у своєму Telegram-каналію

Окрім цього він подякував всім воїнам територіальної оборони за силу та відвагу.

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Сьогодні 1 жовтня в Україні святкують не лише День захисника й захисниці.

День територіальної оборони було запроваджено у 2020 році. Це свято святкується в першу неділю жовтня і цього року — це 1 жовтня.

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