Зеленский по стопам Порошенко и Януковича хочет атомной унии с РФ

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В ночь с 22 на 23 сентября Президент Владимир Зеленский издает указ, где в контексте обеспокоености за атомную энергетику страны поручает достраивать энергоблоки Хмельницкой АЭС 1980-х годов. Тем самым он фактически копирует своих предшественников Петра Порошенко и Виктора Януковича. Каждый из них тоже поручал достроить ХАЭС вместе с Россией. Но разница лишь в том, что с 2014 года в Украине поменялась политическая коньюктура и все последующие после Януковича Президенты не упускали возможности повторить России “остаточне прощавай”. О том, как Президенты Украины, не считая премьер-министров, настойчиво пытались достроить ХАЭС, читайте в материале УНН.

Украина идет на сотрудничество с Газпромом вопреки санкциям США

В сентябре 2016 года, в последнии дни правления демократов перед победой Дональда Трампа, американский Минфин выдает расширенный перечень антироссийских санкций против 51 компании Газпрома, включая чешскую Skoda JS. Санкции вводятся в ответ на агрессию России к Украине, стимулирование нестабильности на Донбассе и строительство Керченского моста в Крым. США демонстриуют американским и европейским инвесторам, что не одобряют сотрудничества с компаниями Газпрома. Но проходит пару лет и Украина, из-за которой, собственно, и ввели ограничения против Газпрома, самостоятельно инициирует возобновление сотрудничества с россиянами.

В 2019 году Президент Петр Порошенко издает указ, которым обязует Кабмин неотлагательно внести на рассмотрение ВР законопроект о строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Уже тогда всем известно, что главным подрядчиком проекта определена та самая чешская Skoda JS, попавшая под санкции США из-за Украины. Летом того же года Кабмин утверждает обоснование для строительства энергоблоков ХАЭС на сумму более 70 млрд грн. Но дальше дело не идет. По какой-то причине проект останавливается и подвешивается до 2020 года.

В сентябре 2020 года уже Президент Владимир Зеленский, дублируя слово в слово указ своего предшественника в этой части, поручает Кабмину снова подать в Верховную Раду законопроект о строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Президент Зеленский также, как и Порошенко, осведомлен, что речь идет все о том же сотрудничестве с Россией в лице “газпромовской” компании Skoda JS, которой необходимо отдать порядка 70 млрд грн. Но сколько именно — точно неизвестно. Последние расчеты проекта произведены в 2017 году и более не корректировались. Как и не проходили согласование с регуляторами.

“Энергоатом” подтверждает сотрудничество со Skoda JS, но планирует снятие санкций со стороны США

В “Энергоатоме” тему сотрудничества с россиянами комментируют неохотно, пытаясь представить их все же европейцами. В официальных релизах и выступлениях руководство “Энергоатома” подчеркивает, что речь идет о чешской компании Skoda JS, которая принадлежит нидерландской компании OMZ. На самом же деле это подконтрольная Газпромбанку российская группа компаний “ОМЗ” с регистрацией в Нидерландах и компанией в Чехии. Помимо Skoda JS, ОМЗ владеет, к примеру, старейшим предприятием России “Ижорские заводы”.

Но в “Энергоатоме” о таких “корнях” предпочитают не упоминать. В ответ на запрос УНН: как будут сотрудничать с Skoda JS, учитывая “черный список” США — в “Энергоатоме” отвечают, что будут расчитывать на снятие санкций.

“Компания Skoda JS принадлежит нидерландской компании OMZ B.V., связаной с акционерным обществом OMZ. На данный момент ведутся переговоры о потенциальной продаже компании Skoda JS. Запланировано, что к моменту возможного подписания договоров с ГП “НАЭК „Энергоатом“, вопрос о соответствии компании Skoda JS установленным требованиям будет решен положительно”, — сообщили в “Энергоатоме”.

Вопрос обхода санкций США действительно обсуждался. Но пока безрезультатно. Избежать санкций Газпром пытался путем продажи своей доли в подконтрольных компаниях. В случае со Skoda JS, ее должны были купить корейцы “Korea Heavy Industry & Development”. Ожидалось, что в первом полугодии 2020 года завершатся все процедуры по переходу права собственности. Но не свершилось. Skoda JS по-прежнему входит в ОМЗ, подконтрольна Газпромбанку и находится под санкциями США.

Что касается стоимости проекта достройки энергоблоков ХАЭС, в “Энергоатоме” уверены, что она с 2018 года не изменилась.

“Согласно откорректированного Технико-экономического обоснования строительство энергоблоков № 3,4 Хмельницкой АЭС, которое было согласовано распоряжением КМУ от 26.07.2018 № 579, стоимость строительства двух энергоблоков в существующих строительных конструкциях будет составлять 72 342 904 149 грн (72,3 млрд грн)”, — сообщили в Энергоатоме. Этими же цифрами и.о. президента “Энергоатома” Петр Котин апеллирует по сей день.

Откуда брать такие деньги убыточному “Энергоатому” — непонятно, говорят эксперты.

“По ТЭО 2018 года в ценах 2017 года необходимый объем средств — 72 млрд грн. За прошедшие два года цены на оборудование и услуги выросли, гривна ослабла. Так что речь может идти о значительно большей сумме для реализации проекта. Внутри страны такие кредиты в наших банках даже под коммерческие проценты получить нереально. А с учетом сегодняшней ситуации с накоплением долгов на рынке электроэнергии и с упорством, достойным лучшего применения, в проведении проигрышной стратегии торговли своей электроэнергией „Энергоатомом“, вряд ли найдется инвестор для такого колоссального проекта с окупаемостью на десятилетия... Так что, нереальность достройки ХАЭС очевидна даже, если бы был уже выбран тип ядерного реактора с технической точки зрения”, — рассказывает эксперт Ольга Кошарная.

“Энергоатом” также уверяет, что проект прошел комплексную экспертизу и готов к реализации. Но в Госинспекции ядерного регулирования такую информацию не подтверждают.

“Информация о планах достройки № 3 и № 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС есть, но мы на данный момент не получили ни единого документа”, — сообщил глава инспекции Григорий Плачков.