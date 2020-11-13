Зеленський по стопах Порошенка і Януковича хоче атомної унії з РФ

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У ніч з 22 на 23 вересня Президент Володимир Зеленський видає указ, де в контексті стурбованості за атомну енергетику країни доручає добудовувати енергоблоки Хмельницької АЕС 1980-х років. Тим самим він фактично копіює своїх попередників Петра Порошенка та Віктора Януковича. Кожен з них теж доручав добудувати ХАЕС разом з Росією. Але різниця лише в тому, що з 2014 року в Україні змінилася політична кон'юктура і всі наступні після Януковича Президенти не упускали можливості повторити Росії "остаточне прощавай". Про те, як Президенти України, беручи до уваги прем'єр-міністрів, наполегливо намагалися добудувати ХАЕС, читайте в матеріалі УНН.

Україна йде на співпрацю з Газпромом всупереч санкціям США

У вересні 2016 року, в останні дні правління демократів перед перемогою Дональда Трампа, американський Мінфін видає розширений перелік антиросійських санкцій проти 51 компанії Газпрому, включаючи чеську Skoda JS. Санкції вводяться у відповідь на агресію Росії щодо України, стимулювання нестабільності на Донбасі і будівництво Керченського моста в Крим. США демонструють американським і європейським інвесторам, що не схвалюють співпраці з компаніями Газпрому. Але проходить пару років і Україна, через яку, власне, і ввели обмеження проти Газпрому, самостійно ініціює відновлення співпраці з росіянами.

У 2019 році Президент Петро Порошенко видає указ, яким зобов'язує Кабмін невідкладно внести на розгляд ВР законопроект про будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Вже тоді всім відомо, що головним підрядником проекту визначена та сама чеська Skoda JS, що потрапила під санкції США через Україну. Влітку того ж року Кабмін стверджує обгрунтування для будівництва енергоблоків ХАЕС на суму понад 70 млрд грн. Але далі справа не йде. З якоїсь причини проект зупиняється і підвішується до 2020 року.

У вересні 2020 року вже Президент Володимир Зеленський, дублюючи слово в слово указ свого попередника в цій частині, доручає Кабміну знову подати до Верховної Ради законопроект про будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Президент Зеленський також, як і Порошенко, обізнаний, що мова йде все про те ж співробітництво з Росією в особі "газпромівської" компанії Skoda JS, якій необхідно віддати близько 70 млрд грн. Але скільки саме - точно невідомо. Останні розрахунки проекту проведені в 2017 році і більше не коректувалися. Як і не проходили узгодження з регуляторами.

"Енергоатом" підтверджує співпрацю з Skoda JS, але планує зняття санкцій з боку США

В "Енергоатомі" тему співпраці з росіянами коментують неохоче, намагаючись представити їх все ж європейцями. В офіційних релізах і виступах керівництво "Енергоатому" наголошує, що мова йде про чеську компанію Skoda JS, яка належить нідерландській компанії OMZ. Насправді ж це підконтрольна Газпромбанку російська група компаній "ОМЗ" з реєстрацією у Нідерландах і компанією в Чехії. Крім Skoda JS, ОМЗ володіє, наприклад, найстарішим підприємством Росії "Ижорские заводы".

Але в "Енергоатомі" про такі "корені" вважають за краще не згадувати. У відповідь на запит УНН: як будуть співпрацювати з Skoda JS, з огляду на "чорний список" США - в "Енергоатомі" відповідають, що будуть розраховувати на зняття санкцій.

"Компанія Skoda JS належить нідерландській компанії OMZ BV, пов'язаній з акціонерним товариством OMZ. На даний момент ведуться переговори про потенційний продаж компанії Skoda JS. Заплановано, що до моменту можливого підписання договорів з ДП "НАЕК "Енергоатом", питання про відповідність компанії Skoda JS встановленим вимогам буде вирішене позитивно", - повідомили в "Енергоатомі".

Питання обходу санкцій США дійсно обговорювалося. Але поки безрезультатно. Уникнути санкцій Газпром намагався шляхом продажу своєї частки в підконтрольних компаніях. У випадку зі Skoda JS, її повинні були купити корейці "Korea Heavy Industry & Development". Очікувалося, що в першому півріччі 2020 року завершаться всі процедури по переходу права власності. Але не сталося. Skoda JS, як і раніше, входить в ОМЗ, підконтрольна Газпромбанку і знаходиться під санкціями США.

Що стосується вартості проекту добудови енергоблоків ХАЕС, в "Енергоатомі" впевнені, що вона з 2018 року не змінилася.

"Згідно відкоригованого Техніко-економічного обґрунтування будівництво енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС, яке було погоджене розпорядженням КМУ від 26.07.2018 року № 579, вартість будівництва двох енергоблоків в існуючих будівельних конструкціях становитиме 72 342 904 149 грн (72,3 млрд грн)", - повідомили в Енергоатомі. Цими ж цифрами в.о. президента "Енергоатому" Петро Котін апелює до цього дня.

Звідки брати такі гроші збитковому "Енергоатому" - незрозуміло, кажуть експерти.

"За ТЕО 2018 року в цінах 2017 року необхідний обсяг коштів - 72 млрд грн. За минулі два роки ціни на обладнання та послуги зросли, гривня ослабла. Так що мова може йти про значно більшу суму для реалізації проекту. Усередині країни такі кредити в наших банках навіть під комерційні відсотки отримати нереально. А з урахуванням сьогоднішньої ситуації з накопиченням боргів на ринку електроенергії і із завзятістю, гідною кращого застосування, в проведенні програшної стратегії торгівлі своєю електроенергією "Енергоатомом", навряд чи знайдеться інвестор для такого колосального проекту з окупністю на десятиліття ... Так що, нереальність добудови ХАЕС очевидна навіть, якби був уже обраний тип ядерного реактора з технічної точки зору", - розповідає експерт Ольга Кошарна.

"Енергоатом" також запевняє, що проект пройшов комплексну експертизу та готовий до реалізації. Але в Держінспекції ядерного регулювання таку інформацію не підтверджують.

"Інформація про плани добудови № 3 і № 4 енергоблоків Хмельницької АЕС є, але ми на даний момент не отримали жодного документа", - повідомив глава інспекції Григорій Плачков.