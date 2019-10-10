Зеленский хочет пообщаться с Кличко перед принятием решения об его увольнением

"Кого я вижу - это моя личная видение. Почему я его не уволил - просто не уволил, думаю об этом, но меня больше интересует... Вы знаете, что мы и закон о столице готовим с депутатами. Я считаю, что функции (мэра и главы КГГА - ред.) должны быть разделены, я думаю, что он против разделения этих функций. Я не вижу конфликта в этом вопросе. У него другое мнение. Я обязательно буду общаться с господином Кличко перед тем, как отправлюсь его уволить" , - отметил Президент.

При этом он добавил, что назначил Максима Куцего одесским губернатором, поскольку именно он является "чистым" человеком, потому что на него нет никакого компромата.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в украинский парламент внесли проект закона, который предусматривает проведение внеочередных выборов мэра Киева и городского совета 8 декабря 2019 года.

Впрочем, в "Слуге народа" заявили, что местные выборы в Киеве 8 декабря провести невозможно, поскольку народные депутаты просто технически не успеют выполнить все необходимые процедуры.

Правительство согласовало кандидатуру Максима Куцего на должность главы Одесской облгосадминистрации.