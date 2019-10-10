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Зеленський хоче поспілкуватись із Кличком перед ухваленням рішення про його звільненням

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Рішенню Президента щодо звільнення Віталія Кличка з посади мера Києва передуватиме розмова із главою держави. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.

Зеленський хоче поспілкуватись із Кличком перед ухваленням рішення про його звільненням

"Кого я бачу – це моє особисте бачення. Чого я його не звільнив – просто не звільнив, думаю про це, але мене більше цікавить… Ви знаєте, що ми і закон про столицю готуємо з депутатами. Я вважаю, що функції (мера і голови КМДА – ред.) мають бути розділені, я думаю, що він проти розділення цих функцій. Я не бачу конфлікту в цьому питанні. У нього інша думка. Я обов'язково буду спілкуватись із паном Кличком перед тим, як вирушу його звільнити", - зазначив Президент.

При цьому він додав, що призначив Максима Куцого одеським губернатором, оскільки саме він є "найчистішою" людиною, бо на нього немає жодного компромату.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що до українського парламенту внесли проект закону, що передбачає проведення позачергових виборів мера Києва та міської ради 8 грудня 2019 року.

Втім у "Слузі народу" заявили, що місцеві вибори в Києві 8 грудня провести неможливо, оскільки народні депутати просто технічно не встигнуть виконати всі необхідні процедури.

Уряд погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської облдержадміністрації.

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