Зеленський хоче поспілкуватись із Кличком перед ухваленням рішення про його звільненням
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Рішенню Президента щодо звільнення Віталія Кличка з посади мера Києва передуватиме розмова із главою держави. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
"Кого я бачу – це моє особисте бачення. Чого я його не звільнив – просто не звільнив, думаю про це, але мене більше цікавить… Ви знаєте, що ми і закон про столицю готуємо з депутатами. Я вважаю, що функції (мера і голови КМДА – ред.) мають бути розділені, я думаю, що він проти розділення цих функцій. Я не бачу конфлікту в цьому питанні. У нього інша думка. Я обов'язково буду спілкуватись із паном Кличком перед тим, як вирушу його звільнити", - зазначив Президент.
При цьому він додав, що призначив Максима Куцого одеським губернатором, оскільки саме він є "найчистішою" людиною, бо на нього немає жодного компромату.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що до українського парламенту внесли проект закону, що передбачає проведення позачергових виборів мера Києва та міської ради 8 грудня 2019 року.
Втім у "Слузі народу" заявили, що місцеві вибори в Києві 8 грудня провести неможливо, оскільки народні депутати просто технічно не встигнуть виконати всі необхідні процедури.
Уряд погодив кандидатуру Максима Куцого на посаду голови Одеської облдержадміністрації.