Зеленский хочет легализовать казино
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет легализовать азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях. Об этом он сказал, выступая в Стамбуле на украинском-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент УНН.
"Мы легализовать азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, будет стимулировать развитие туристического кластера - региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире", - сказал Президент.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал законопроект об игровых автоматах и ломбарды.
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