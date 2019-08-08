Зеленский хочет легализовать казино

"Мы легализовать азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, будет стимулировать развитие туристического кластера - региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире", - сказал Президент.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал законопроект об игровых автоматах и ломбарды.

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