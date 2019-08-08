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6 марта, 19:19 • 134134 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143026 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Зеленский хочет легализовать казино

Зеленский хочет легализовать казино

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет легализовать азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях. Об этом он сказал, выступая в Стамбуле на украинском-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент УНН.

"Мы легализовать азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, будет стимулировать развитие туристического кластера - региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире", - сказал Президент.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал законопроект об игровых автоматах и ломбарды.

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