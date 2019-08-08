Зеленський хоче легалізувати казино
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче легалізувати азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях. Про це він сказав, виступаючи у Стамбулі на українсько-турецькому бізнес-форумі, передає кореспондент УНН.
“Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в 5-зіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру — регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом, тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а партнерів. Давайте разом розвивати туристичний бренд Чорного моря у світі”, — сказав Президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував законопроект про ігрові автомати та ломбарди.
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