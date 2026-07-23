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Зеленский встретился с военным и писателем Илларионом Павлюком: обсудили технологизацию обороны

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

Президент Зеленский встретился с военнослужащим и писателем Илларионом Павлюком. Они обсудили развитие оборонных технологий и применение беспилотников.

Зеленский встретился с военным и писателем Илларионом Павлюком: обсудили технологизацию обороны

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащим и известным украинским писателем Илларионом Павлюком — обсудили дальнейшую технологизацию нашей обороны, перспективы развития оборонных технологий, передает УНН.

Встретился с Илларионом Павлюком – военнослужащим и известным украинским писателем. Поблагодарил за защиту Украины и украинского – во всех смыслах. Обсудили дальнейшую технологизацию нашей обороны, перспективы развития оборонных технологий 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, Павлюк доложил о применении беспилотных технологий тактического уровня, видении необходимых шагов для удержания технологического превосходства над врагом и возможных вызовов на этом пути. 

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Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Владимир Зеленский