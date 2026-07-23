Зеленский встретился с военным и писателем Илларионом Павлюком: обсудили технологизацию обороны
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с военнослужащим и писателем Илларионом Павлюком. Они обсудили развитие оборонных технологий и применение беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащим и известным украинским писателем Илларионом Павлюком — обсудили дальнейшую технологизацию нашей обороны, перспективы развития оборонных технологий, передает УНН.
Встретился с Илларионом Павлюком – военнослужащим и известным украинским писателем. Поблагодарил за защиту Украины и украинского – во всех смыслах. Обсудили дальнейшую технологизацию нашей обороны, перспективы развития оборонных технологий
По словам Президента, Павлюк доложил о применении беспилотных технологий тактического уровня, видении необходимых шагов для удержания технологического превосходства над врагом и возможных вызовов на этом пути.
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