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Зеленский призывает украинцев Латинской Америки к единству в поддержку войны

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 01:25  •  8925 просмотра

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Президент Зеленский встретился с украинской общиной в Аргентине, призвав украинцев Латинской Америки к единству, чтобы поддержать Украину в ее военных усилиях. Он отметил поддержку Аргентины, в частности ее участие в украинской "Формуле мира" и планы по проведению саммита Украина-Латинская Америка.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинской общины в Аргентине представителями украинской общины в Аргентине и призвал объединиться всех украинцев в Латинской Америке. Об этом сообщила пресс-служба Офиса главы государства государства, передает УНН.

Детали

Во время встречи с представителями украинской общины в Аргентине, Зеленский сказал, что пока Украина не победит в этой войне, надо объединиться всем украинцам в Латинской Америке.

Зеленский отметил теплое отношение к Украине в Аргентине, в частности сигналы поддержки со стороны нового президента страны Хавьера Милея. Он также выразил надежду, что такая четкая позиция Аргентины повлияет на общую политическую поддержку Украины в этом регионе, что скажется, в частности, и на поддержке украинских резолюций на площадке ООН.

Важно, чтобы такой мощный голос Латинской Америки, как голос Аргентины, голос Парагвая, Уругвая, Эквадора, - чтобы все они были на на нашей стороне. И я рад, что это так

отметил президент.

По его словам, украинская сторона получила подтверждение от Аргентины о приобщении к реализации Формулы мира, в частности участия в четвертой встрече на уровне советников по национальной безопасности, которая состоится в январе.

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Второе, над чем мы работаем, - чтобы мы могли организовать саммит Украина - Латинская Америка. Мы хотим объединить голоса Латинской Америки вокруг поддержки Украины и нашей четкой позиции относительно стремления к справедливому миру и осуждения агрессии России. Мы услышали сегодня поддержку со стороны аргентинского Президента. Будем думать, как и когда все это организовывать

рассказал Зеленский.

В то же время он отметил, что в условиях полномасштабной российской войны Украина нуждается в консолидации и сохранении политической поддержки со стороны государств мира. "Нам нужно объединение... Надо сделать так, чтобы в Латинской Америке наши сообщества были объединены. Важно присутствие нашей нации в том или ином государстве, и она как неотъемлемая часть общества всегда имеет влияние на политику государства", - сказал Зеленский.

Поэтому я хочу попросить вас найти дополнительные инструменты, чтобы объединить украинцев в Латинской Америке, пока мы не закончим войну и не победим

обратился он к представителям украинской общины.

Добавим

Президент Владимир Зеленский 10 декабря в Буэнос-Айресе во время визита в Аргентину встретился с Хавьером Милеем и поздравил его с официальным вступлением в должность Президента Аргентины. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Зеленский призывает украинцев Латинской Америки к единству в поддержку войны

Президент Зеленский встретился с украинской общиной в Аргентине, призвав украинцев Латинской Америки к единству, чтобы поддержать Украину в ее военных усилиях. Он отметил поддержку Аргентины, в частности ее участие в украинской "Формуле мира" и планы по проведению саммита Украина-Латинская Америка.

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