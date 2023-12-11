Зеленский призывает украинцев Латинской Америки к единству в поддержку войны

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями украинской общины в Аргентине представителями украинской общины в Аргентине и призвал объединиться всех украинцев в Латинской Америке. Об этом сообщила пресс-служба Офиса главы государства государства, передает УНН.

Детали

Во время встречи с представителями украинской общины в Аргентине, Зеленский сказал, что пока Украина не победит в этой войне, надо объединиться всем украинцам в Латинской Америке.

Зеленский отметил теплое отношение к Украине в Аргентине, в частности сигналы поддержки со стороны нового президента страны Хавьера Милея. Он также выразил надежду, что такая четкая позиция Аргентины повлияет на общую политическую поддержку Украины в этом регионе, что скажется, в частности, и на поддержке украинских резолюций на площадке ООН.

Важно, чтобы такой мощный голос Латинской Америки, как голос Аргентины, голос Парагвая, Уругвая, Эквадора, - чтобы все они были на на нашей стороне. И я рад, что это так отметил президент.

По его словам, украинская сторона получила подтверждение от Аргентины о приобщении к реализации Формулы мира, в частности участия в четвертой встрече на уровне советников по национальной безопасности, которая состоится в январе.

Второе, над чем мы работаем, - чтобы мы могли организовать саммит Украина - Латинская Америка. Мы хотим объединить голоса Латинской Америки вокруг поддержки Украины и нашей четкой позиции относительно стремления к справедливому миру и осуждения агрессии России. Мы услышали сегодня поддержку со стороны аргентинского Президента. Будем думать, как и когда все это организовывать рассказал Зеленский.

В то же время он отметил, что в условиях полномасштабной российской войны Украина нуждается в консолидации и сохранении политической поддержки со стороны государств мира. "Нам нужно объединение... Надо сделать так, чтобы в Латинской Америке наши сообщества были объединены. Важно присутствие нашей нации в том или ином государстве, и она как неотъемлемая часть общества всегда имеет влияние на политику государства", - сказал Зеленский.

Поэтому я хочу попросить вас найти дополнительные инструменты, чтобы объединить украинцев в Латинской Америке, пока мы не закончим войну и не победим обратился он к представителям украинской общины.

Добавим

Президент Владимир Зеленский 10 декабря в Буэнос-Айресе во время визита в Аргентину встретился с Хавьером Милеем и поздравил его с официальным вступлением в должность Президента Аргентины.