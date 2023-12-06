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Зеленский поздравил воинов с Днем ВСУ с улиц Киева

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 06:59  •  29277 просмотра

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Президент Зеленский поздравил украинских защитников в видеообращении с Днем Вооруженных Сил на фоне противостояния российской агрессии, записав свое обращение с улиц Киева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских защитников и защитниц с  Днем Вооруженных Сил Украины прямо с улиц Киева, передает УНН.

Детали

Зеленский поздравил военных в видеообращении, которое записал на телефон, идя по улицам столицы. Рядом проходили люди и здоровались с Президентом.

Он шел к стене памяти погибших украинских военных.

"6 декабря, 7 утра. День Вооруженных Сил Украины. День сильных, день смелых, день несокрушимых. Мужчин, женщин, воинов, героев. Всех, кто продолжает защищать государство. Всех, кто отдал свою собственную жизнь, чтобы не отдать Украину", - сказал Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 6 декабря, второй год подряд в условиях жестокого противодействия российской агрессии все украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Зеленський привітав воїнів з Днем ЗСУ з вулиць Києва
Zelensky congratulated soldiers on the Day of the Armed Forces of Ukraine from the streets of Kyiv
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Зеленский поздравил воинов с Днем ВСУ с улиц Киева

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