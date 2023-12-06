Зеленский поздравил воинов с Днем ВСУ с улиц Киева
Киев • УНН
Президент Зеленский поздравил украинских защитников в видеообращении с Днем Вооруженных Сил на фоне противостояния российской агрессии, записав свое обращение с улиц Киева
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских защитников и защитниц с Днем Вооруженных Сил Украины прямо с улиц Киева, передает УНН.
Детали
Зеленский поздравил военных в видеообращении, которое записал на телефон, идя по улицам столицы. Рядом проходили люди и здоровались с Президентом.
Он шел к стене памяти погибших украинских военных.
"6 декабря, 7 утра. День Вооруженных Сил Украины. День сильных, день смелых, день несокрушимых. Мужчин, женщин, воинов, героев. Всех, кто продолжает защищать государство. Всех, кто отдал свою собственную жизнь, чтобы не отдать Украину", - сказал Зеленский.
Дополнение
Сегодня, 6 декабря, второй год подряд в условиях жестокого противодействия российской агрессии все украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины.
Зеленский поздравил воинов с Днем ВСУ с улиц Киева
Президент Зеленский поздравил украинских защитников в видеообращении с Днем Вооруженных Сил на фоне противостояния российской агрессии, записав свое обращение с улиц Киева.
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