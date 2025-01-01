Зеленский отреагировал на смертельный теракт в Новом Орлеане

Украина выражает соболезнования после нападения в Новом Орлеане. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Владимира Зеленского, терроризм и насилие не имеют места в современном мире, поэтому подобные действия нельзя оставлять безнаказанными.

Президент подчеркнул, что Украина выражает свои соболезнования пострадавшим и их семьям, осуждая насилие, которое приводит к потерям человеческих жизней.

Также Зеленский выразил поддержку американской нации и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним

Во Французском квартале Нового Орлеана грузовик намеренно въехал в толпу людей, погибло 10 человек, 35 ранены.

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