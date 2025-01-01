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Зеленский отреагировал на смертельный теракт в Новом Орлеане

Зеленский отреагировал на смертельный теракт в Новом Орлеане

Киев  •  УНН

 • 6415 просмотра

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Президент Украины выразил соболезнования после теракта в Новом Орлеане, где грузовик въехал в толпу людей. В результате нападения погибли 10 человек и 35 получили ранения.

Украина выражает соболезнования после нападения в Новом Орлеане. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Владимира Зеленского, терроризм и насилие не имеют места в современном мире, поэтому подобные действия нельзя оставлять безнаказанными. 

Президент подчеркнул, что Украина выражает свои соболезнования пострадавшим и их семьям, осуждая насилие, которое приводит к потерям человеческих жизней.

Также Зеленский выразил поддержку американской нации и пожелал скорейшего выздоровления раненым. 

Напомним

Во Французском квартале Нового Орлеана грузовик намеренно въехал в толпу людей, погибло 10 человек, 35 ранены.

Трагедия в Новом Орлеане: власти назвали количество жертв и сообщили о взрывчатке на месте теракта1 янв. 2025, 15:01 • 18838 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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