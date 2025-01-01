Зеленский отреагировал на смертельный теракт в Новом Орлеане
Киев • УНН
Президент Украины выразил соболезнования после теракта в Новом Орлеане, где грузовик въехал в толпу людей. В результате нападения погибли 10 человек и 35 получили ранения.
Украина выражает соболезнования после нападения в Новом Орлеане. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Владимира Зеленского, терроризм и насилие не имеют места в современном мире, поэтому подобные действия нельзя оставлять безнаказанными.
Президент подчеркнул, что Украина выражает свои соболезнования пострадавшим и их семьям, осуждая насилие, которое приводит к потерям человеческих жизней.
Также Зеленский выразил поддержку американской нации и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Напомним
Во Французском квартале Нового Орлеана грузовик намеренно въехал в толпу людей, погибло 10 человек, 35 ранены.
Трагедия в Новом Орлеане: власти назвали количество жертв и сообщили о взрывчатке на месте теракта1 янв. 2025, 15:01 • 18838 просмотров