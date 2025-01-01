Зеленський відреагував на смертельний теракт у Новому Орлеані

Україна висловлює співчуття після нападу у Новому Орлеані. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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За словами Володимира Зеленського, тероризм та насильство не мають місця у сучасному світі, відтак подібні дії не можна залишати безкарними.

Президент підкреслив, що Україна висловлює свої співчуття постраждалим та їх родинам, засуджуючи насильство, яке призводить до втрат людських життів.

Також Зеленський висловив підтримку американській нації та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Нагадаємо

У Французькому кварталі Нового Орлеана вантажівка навмисно в'їхав у натовп людей, загинуло 10 осіб, 35 поранено.

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