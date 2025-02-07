Зеленский не запрещал переговоры с рф: разоблачение российской пропаганды
Киев • УНН
Центр стратегических коммуникаций опровергает фейк о запрете переговоров с Россией. Зеленский подтвердил готовность к диалогу после формирования общего с партнерами видения завершения войны.
Центр стратегических коммуникаций объясняет: президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев - не заинтересован в затягивании войны, но Украина и ее партнеры должны сформировать общее видение завершения войны.
Вроде бы «запрет Зеленского вести переговоры с москвой» - манипуляция.
Передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Детали
Заявления о запрете Зеленского вести переговоры с москвой - неправдивы.
Центр стратегических коммуникаций объясняет:
6 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что готов сесть за стол переговоров. Президент подчеркнул, что Киев готов к переговорам, как только Украина и ее партнеры сформируют общее видение завершения войны.
Киев не заинтересован в затягивании войны, но, как отмечает ведомство в составе Министерства информационной политики Украины:
москва ищет поводы уклониться от перехода к честной дипломатии.
Нарратив о том, что Зеленский якобы запретил переговоры - это произведение российской пропаганды.
Решение СНБО от октября 2022 года лишь заблокировало возможность теневых договоренностей с агрессором. Президент Украины имеет конституционное право вести переговоры и представлять на них интересы государства.
Переговоры об окончании войны: изменения в позициях Киева и Москвы после заявлений Трампа06.02.25, 12:12 • 108218 просмотров