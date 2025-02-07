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Зеленский не запрещал переговоры с рф: разоблачение российской пропаганды

Киев  •  УНН

 • 1339 просмотра

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Центр стратегических коммуникаций опровергает фейк о запрете переговоров с Россией. Зеленский подтвердил готовность к диалогу после формирования общего с партнерами видения завершения войны.

Центр стратегических коммуникаций объясняет: президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев - не заинтересован в затягивании войны, но Украина и ее партнеры должны сформировать общее видение завершения войны.

Вроде бы «запрет Зеленского вести переговоры с москвой» - манипуляция.

Передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. 

Детали

Заявления о запрете Зеленского вести переговоры с москвой - неправдивы.

 Центр стратегических коммуникаций объясняет:

6 февраля президент Владимир Зеленский подтвердил, что готов сесть за стол переговоров. Президент подчеркнул, что Киев готов к переговорам, как только Украина и ее партнеры сформируют общее видение завершения войны.

Киев не заинтересован в затягивании войны, но, как отмечает ведомство в составе Министерства информационной политики Украины:

москва ищет поводы уклониться от перехода к честной дипломатии.

Нарратив о том, что Зеленский якобы запретил переговоры - это произведение российской пропаганды.

Решение СНБО от октября 2022 года лишь заблокировало возможность теневых договоренностей с агрессором. Президент Украины имеет конституционное право вести переговоры и представлять на них интересы государства.

Переговоры об окончании войны: изменения в позициях Киева и Москвы после заявлений Трампа06.02.25, 12:12 • 108218 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика

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