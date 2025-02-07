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Зеленський не забороняв переговори з рф: викриття російської пропаганди

Київ • УНН

 • 22211 перегляди

Центр стратегічних комунікацій спростовує фейк про заборону переговорів з росією. Зеленський підтвердив готовність до діалогу після формування спільного з партнерами бачення завершення війни.

Центр стратегічних комунікацій пояснює: президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ - не зацікавлений у затягуванні війни, але Україна та її партнери мають сформувати спільне бачення завершення війни.

Начебто "заборона Зеленського вести переговори з москвою" – маніпуляція.

Передає УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

Деталі

Заяви про заборону Зеленського вести переговори з москвою – неправдиві.

 Центр стратегічних комунікацій пояснює:

6 лютого президент Володимир Зеленський підтвердив, що готовий сісти за стіл переговорів. Президент наголосив, що Київ готовий до переговорів, щойно Україна та її партнери сформують спільне бачення завершення війни.

Київ не зацікавлений у затягуванні війни, але, як зазначає відомство у складі Міністерства інформаційної політики України:

москва шукає приводи ухилитися від переходу до чесної дипломатії.

Наратив про те, що Зеленський нібито заборонив переговори – це витвір російської пропаганди.

Рішення РНБО від жовтня 2022 року лише заблокувало можливість тіньових домовленостей з агресором. Президент України має конституційне право вести переговори і представляти на них інтереси держави.

Переговори про закінчення війни: зміни у позиціях Києва та москви після заяв Трампа06.02.25, 12:12 • 109345 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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