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Зеленский не будет приобщаться к тайному брифингу в Сенате США - СМИ

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 19:54  •  18798 просмотра

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Президент Украины Зеленский отменил участие в секретном брифинге Сената США по помощи Киеву из-за проблемы, возникшей в последнюю минуту, сообщил Чак Шумер.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в секретном брифинге в Сенате США, где речь должна была идти о дополнительной помощи для Киева. Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, которого цитирует  журналист CNN Ману Раджу, передает УНН.

"Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Президент Украины Зеленский больше не собирается присутствовать на секретном брифинге из-за вопроса, возникшего в последнюю минуту", - сообщил Ману Раджу.  

По словам законодателей, Зеленский также не появился виртуально на брифинге в Палате представителей по Украине.

Ранее

Как заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер, власти США пригласили Президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге во вторник. Речь пойдет о выделении денег на дополнительную помощь Киеву. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Зеленський не буде долучатись до таємного брифінгу в Сенаті США - ЗМІ
Zelenskyy will not join secret briefing in US Senate - media
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Зеленский не будет приобщаться к тайному брифингу в Сенате США - СМИ

Президент Украины Зеленский отменил участие в секретном брифинге Сената США по помощи Киеву из-за проблемы, возникшей в последнюю минуту, сообщил Чак Шумер.

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