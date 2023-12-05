Зеленский не будет приобщаться к тайному брифингу в Сенате США - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский отменил участие в секретном брифинге Сената США по помощи Киеву из-за проблемы, возникшей в последнюю минуту, сообщил Чак Шумер.
Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в секретном брифинге в Сенате США, где речь должна была идти о дополнительной помощи для Киева. Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, которого цитирует журналист CNN Ману Раджу, передает УНН.
"Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Президент Украины Зеленский больше не собирается присутствовать на секретном брифинге из-за вопроса, возникшего в последнюю минуту", - сообщил Ману Раджу.
По словам законодателей, Зеленский также не появился виртуально на брифинге в Палате представителей по Украине.
Ранее
Как заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер, власти США пригласили Президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге во вторник. Речь пойдет о выделении денег на дополнительную помощь Киеву.
Зеленский не будет приобщаться к тайному брифингу в Сенате США - СМИ
Президент Украины Зеленский отменил участие в секретном брифинге Сената США по помощи Киеву из-за проблемы, возникшей в последнюю минуту, сообщил Чак Шумер.
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