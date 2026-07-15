Зеленский назвал Корецкого наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после консультаций считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра. Сегодня у Корецкого состоится заседание с фракцией для обсуждения будущего состава министров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после проведенных консультаций считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра Украины. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.
Прежде всего, исходя из главных приоритетов, нужно делать те или иные шаги. Последний сигнал, который сегодня подала, кстати, госпожа президент Урсула фон дер Ляйен. Мы готовимся к зиме. Безусловно, мы будем делать - дипломаты и все - будем делать, чтобы принудить к диалогу россию, чтобы у нас было прекращение огня. Если мы входим в зиму, то мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны - подготовка к зиме, поэтому Сергей Корецкий - после всех консультаций - пожалуй, самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины
Зеленский также сообщил, что Корецкий сегодня проведет еще заседание с фракцией, в ходе которого будут обсуждаться детали, в частности будущий состав министров.
Напомним
Глава Нафтогаза Сергей Корецкий провел встречу с фракцией "Слуга народа" по приоритетам Кабмина. Среди ключевых задач — поддержка людей, подготовка к отопительному сезону и укрепление Сил обороны.