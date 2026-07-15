Зеленский назвал Корецкого наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после проведенных консультаций считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным человеком на должность премьер-министра Украины. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

Прежде всего, исходя из главных приоритетов, нужно делать те или иные шаги. Последний сигнал, который сегодня подала, кстати, госпожа президент Урсула фон дер Ляйен. Мы готовимся к зиме. Безусловно, мы будем делать - дипломаты и все - будем делать, чтобы принудить к диалогу россию, чтобы у нас было прекращение огня. Если мы входим в зиму, то мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны - подготовка к зиме, поэтому Сергей Корецкий - после всех консультаций - пожалуй, самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины