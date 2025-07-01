Зеленский узаконил выплаты за все неиспользованные отпуска военных при увольнении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Теперь, как сообщили в парламенте, военнослужащие при увольнении со службы смогут получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпусков - как основного, так и дополнительных.

В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет - средства пойдут по наследству.

Как сообщали в депутатском корпусе, предлагается, что все неиспользованные дни отпусков военных, не предоставленные из-за мобилизации, должны быть компенсированы деньгами в год, когда военный увольняется со службы.

Этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Военные смогут оформить отпуск онлайн: в "Армія+" добавили новые функции