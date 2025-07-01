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Зеленский узаконил выплаты за все неиспользованные отпуска военных при увольнении

Киев • УНН

 • 359 просмотра

Президент Зеленский подписал закон, гарантирующий военнослужащим денежную компенсацию за неиспользованные дни отпусков при увольнении. Компенсация касается основных и дополнительных отпусков, а в случае гибели ее получат указанные лица или наследники.

Зеленский узаконил выплаты за все неиспользованные отпуска военных при увольнении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Теперь, как сообщили в парламенте, военнослужащие при увольнении со службы смогут получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпусков - как основного, так и дополнительных.

В случае гибели военнослужащего компенсацию получат лица, указанные в его распоряжении. Если таковых нет - средства пойдут по наследству.

Как сообщали в депутатском корпусе, предлагается, что все неиспользованные дни отпусков военных, не предоставленные из-за мобилизации, должны быть компенсированы деньгами в год, когда военный увольняется со службы.

Этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Военные смогут оформить отпуск онлайн: в "Армія+" добавили новые функции06.05.2025, 15:30 • 6278 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
Владимир Зеленский
Украина
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