Зеленський узаконив виплати за всі невикористані відпустки військових при звільненні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.

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Тепер, як повідомили у парламенті, військовослужбовці при звільненні зі служби зможуть отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток - як основної, так і додаткових.

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає - кошти підуть у спадщину.

Як повідомляли у депутатському корпусі, пропонується, що всі невикористані дні відпусток військових, які не були надані через мобілізацію, повинні бути компенсовані грошима у рік, коли військовий звільняється з служби.

Цей закон набирає чинності через один місяць з наступного дня після його опублікування.

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