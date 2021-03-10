Убытки почти в 8 млн грн на ремонте дороги: подозревается служащий

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В Харьковской области сообщили о подозрении должностному лицу предприятия по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, а также служебного подлога. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины, передает УНН.

Цитата:

"При процессуальном руководстве областной прокуратуры сообщено о подозрении должностному лицу предприятия по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, а также служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сообщили у Генпрокурора.

Детали

Так, по данным следствия, в 2018 году между департаментом Харьковской ОГА и предприятием заключен договор на сумму почти 11 млн грн по выполнению работ по текущему ремонту автомобильной дороги Змиев - Тарановка в Харьковской области. Также по договору была произведена оплата за работы согласно технической документации в полном объеме.

При этом правоохранители установили, что объемы и стоимость текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения, внесенные подрядчиком в акты выполненных работ по договору, не соответствуют фактически выполненным, отметили в пресс-службе.

В частности, сообщается, что предприятием вообще не выполнялись работы по устройству выравнивающего слоя крупнозернистой асфальтобетонной смеси, а также слоя из щебне-песчаной смеси. Разница между стоимостью фактически выполненных работ и стоимостью работ, внесенных в официальные документы, составляет почти 8 млн грн.

Что было раньше

Напомним, ранее в Харьковской области сотрудники СБУ предупредили некачественное строительство и ремонт объектов критической инфраструктуры автодорожной отрасли, что могло привести к миллионным убыткам.

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