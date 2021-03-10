Збитки майже у 8 млн грн на ремонті дороги: підозрюється службовець
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На Харківщині повідомили про підозру службовій особі підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а також службового підроблення. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України, передає УНН.
Цитата:
“За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі підприємства за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)”, - повідомили у Генпрокурора.
Деталі
Так, за даними слідства, у 2018 році між департаментом Харківської ОДА та підприємством укладено договір на суму майже 11 млн грн щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги Зміїв – Таранівка в Харківській області. Також за договором було здійснено оплату за роботи згідно технічної документації в повному обсязі.
При цьому правоохоронці встановили, що обсяги та вартість поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення, внесені підрядником до актів виконаних робіт за договором, не відповідають фактично виконаним, зазначили в пресслужбі.
Зокрема, повідомляється, що підприємством взагалі не виконувалися роботи з влаштування вирівнюючого шару крупнозернистої асфальтобетонної суміші, а також шару з щебнево-піщаної суміші. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, внесених до офіційних документів, складає майже 8 млн грн.
Що було раніше
Нагадаємо, раніше на Харківщині співробітники СБУ попередили неякісне будівництво та ремонт об’єктів критичної інфраструктури автодорожньої галузі, що могло призвести до мільйонних збитків.