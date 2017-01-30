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Убытки Киевского метропополитену могут достичь 1 млрд грн

Убытки Киевского метропополитену могут достичь 1 млрд грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Из-за роста стоимости электроэнергии и увеличение минималки убытки Киевского метропополитену могут достичь 1 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Так, по результатам финансово-хозяйственной деятельности впервые за последние 15 лет Киевский метрополитен получил прибыль. Она составляет 76,1 млн.грн. Для сравнения - один новый вагон метро стоит около 36 млн грн.

"Еще в 2014 году ожидаемый убыток предприятия составил 756 млн. гривен. Благодаря эффективному управлению, внедренным мероприятиям по энергосбережению, запуска единой открытой системы закупок, оптимизации использования ресурсов, в 2015 году отрицательные показатели удалось сократить до 119 миллионов гривен. А в прошлом году вывести предприятие в плюсовые показатели ", - сообщили в метрополитене.

Однако, по информации пресс-службы, из-за роста стоимости электроэнергии в три раза и увеличение минимальной заработной платы и, соответственно, всех законодательно установленных отчислений, в этом году Киевский метрополитен снова ожидает убыток до 1 миллиарда гривен.

Вопрос изменения тарифа пока не рассматривается. Финансовые показатели подземки на рассмотрении в профильных департаментах КГГА.

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