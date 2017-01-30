Збитки Київського метропополітену можуть сягнути млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Через зростання електроенергії та збільшення мінімалки збитки Київського метропополітену можуть сягнути мільярда гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі Київського метрополітену.
Так, за результатами фінансово-господарської діяльності вперше за останні 15 років Київський метрополітен отримав прибуток. Він становить 76,1 млн грн. Для порівняння — один новий вагон метро коштує близько 36 млн грн.
“Ще у 2014 році очікуваний збиток підприємства становив 756 мільйонів гривень. Завдяки ефективному управлінню, впровадженим заходам з енергозбереження, запуску єдиної відкритої системи закупівель, оптимізації використання ресурсів, у 2015 році від’ємні показники вдалося скоротити до 119 мільйоні гривень. А минулого року вивести підприємство в плюсові показники”, — повідомили в метрополітені.
Проте, за інформацією прес-служби, через зростання вартості електроенергії втричі та збільшення мінімальної заробітної плати і, відповідно, усіх законодавчо встановлених відрахувань, цього року Київський метрополітен знову очікує збиток до 1 мільярда гривень.
Питання зміни тарифу наразі не розглядається. Фінансові показники підземки на розгляді у профільних департаментах КМДА.