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Збитки Київського метропополітену можуть сягнути млрд грн

Збитки Київського метропополітену можуть сягнути млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Через зростання електроенергії та збільшення мінімалки збитки Київського метропополітену можуть сягнути мільярда гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі Київського метрополітену.

Так, за результатами фінансово-господарської діяльності вперше за останні 15 років Київський метрополітен отримав прибуток. Він становить 76,1 млн грн. Для порівняння — один новий вагон метро коштує близько 36 млн грн.

“Ще у 2014 році очікуваний збиток підприємства становив 756 мільйонів гривень. Завдяки ефективному управлінню, впровадженим заходам з енергозбереження, запуску єдиної відкритої системи закупівель, оптимізації використання ресурсів, у 2015 році від’ємні показники вдалося скоротити до 119 мільйоні гривень. А минулого року вивести підприємство в плюсові показники”, — повідомили в метрополітені.

Проте, за інформацією прес-служби, через зростання вартості електроенергії втричі та збільшення мінімальної заробітної плати і, відповідно, усіх законодавчо встановлених відрахувань, цього року Київський метрополітен знову очікує збиток до 1 мільярда гривень.

Питання зміни тарифу наразі не розглядається. Фінансові показники підземки на розгляді у профільних департаментах КМДА.

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