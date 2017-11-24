Сборная Украины по баскетболу сегодня стартует в отборе на Кубок мира-2019

Команда Евгения Мурзина свой поход в новом видборковому цикле начнет с поединка против сборной Швеции Норрчёпинг.

Ранее сборная Украины уже проводила в Швеции официальный матч, который прошел в 2006 году в Сундсвалле в рамках квалификации Евробаскета-2007. Тогда наша команда потерпела поражение: ключевой стала разгромная для наших ребят вторая четверть, после которой украинская сборная к игре вернулась, однако выиграть матч уже не сумела - 71:81.

За 10 дней до этого матча наша национальная команда играла против шведов в Киеве и тот матч выиграла 66:61.

Примечательно, что в заявке на киевский поединок в составе Украины был один баскетболист, сыграет и в предстоящем поединке. Вячеслав Кравцов попал в ростер, но в том матче не участвовал.

Заметим, что игра состоится в промышленном городке Норрчёпинг в 170 км к югу от Стокгольма на "Стэдиум Арене".

Как сообщал УНН, один из лидеров шведов пропустит матч с "желто-голубыми".