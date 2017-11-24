Збірна України з баскетболу сьогодні стартуватиме у відборі на Кубок світу-2019

Команда Євгена Мурзіна свій похід у новому відборковому циклі розпочне з поєдинку проти збірної Швеції в Норрчепінгу.

Раніше збірна України вже проводила у Швеції офіційний матч, який пройшов у 2006 році у Сундсваллі в рамках кваліфікації Євробаскету-2007. Тоді наша команда зазнала поразки: ключовою стала розгромна для наших хлопців друга чверть, після якої українська збірна до гри повернулася, однак виграти матч вже не зуміла – 71:81.

За 10 днів до цього матчу наша національна команда грала проти шведів у Києві і той матч виграла 66:61.

Примітно, що у заявці на київський поєдинок у складі України був один баскетболіст, який зіграє і у майбутньому поєдинку. В'ячеслав Кравцов потрапив до ростеру, але у тому матчі участі не брав.

Зауважимо, що гра відбудеться у промисловому містечку Норрчепінг за 170 км на південь від Стокгольма на "Стедіум Арені".

Як повідомляв УНН, один із лідерів шведів пропустить матч з "жовто-блакитними".