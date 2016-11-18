Сбор за вылов водных биоресурсов может вырасти в 2,5 раза - Госрыбагентство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Госрыбагентстве предложили поднять ежеквартальный сбор за фактический вылов водных биоресурсов для специальных пользователи водных биоресурсов (предприятий промышленного лова) не менее чем в 2,5 раза. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госрыбагентства.
"Госрыбагентство предлагает поднять ежеквартальный сбор за фактический вылов водных биоресурсов для специальных пользователи водных биоресурсов (предприятий промышленного лова) не менее чем в 2,5 раза.", - Говорится в сообщении.
Согласно предлагаемым изменениям, сбор за вылов 1 тонны хамсы черноморской вырастет с 46 грн 92 коп до 118 грн 24 коп, леща - с 223 грн 98 коп до 564 грн 43 коп, судака с 323 грн 02 коп до 814 грн 01 коп. По новым тарифам, вылов 1 тонны пиленгаса составит 995 грн 17 коп, бычка - 231 грн 71 коп, тюльки - 50 грн 90 коп, форели - 594 грн 17 коп.
"Плата за вылов водных биоресурсов в последний раз пересматривалась в 2011 году, существующие тарифы являются мизерными и не соответствуют текущей экономической ситуации. Об этом говорят рыболовы-любители и рыбаки-промысловики. В соответствии с уровнем инфляции, предлагаем поднять тарифы минимум в 2,5 раза. Однако не исключаем возможность большего увеличения, пока проводим консультации с экспертами", - отметил председатель Госрыбагентства Ярема Кузнецов.
Напомним, Госрыбагентство получит 15 млн грн на оснащение рыбного патруля современной техникой.