Збір за вилов водних біоресурсів може зрости в 2,5 рази — Держрибагентство
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Держрибагентстві запропонували підняти щоквартальний збір за фактичний вилов водних біоресурсів для спеціальних користувачі водних біоресурсів (підприємств промислового лову) щонайменше в 2,5 рази. Про це УНН повідомили у прес-службі Держрибагентства.
“Держрибагентство пропонує підняти щоквартальний збір за фактичний вилов водних біоресурсів для спеціальних користувачі водних біоресурсів (підприємств промислового лову) щонайменше в 2,5 рази.”, — йдеться в повідомленні.
Відповідно до запропонованих змін, збір за вилов 1 тонни хамси чорноморської виросте з 46 грн 92 коп до 118 грн 24 коп, ляща — з 223 грн 98 коп до 564 грн 43 коп, судака з 323 грн 02 коп до 814 грн 01 коп.За новими тарифами, вилов 1 тонни піленгаса складатиме 995 грн 17 коп, бичка — 231 грн 71 коп, тюльки — 50 грн 90 коп, форелі — 594 грн 17 коп.
“Плата за вилов водних біоресурсів востаннє переглядалася у 2011 році, існуючі тарифи є мізерними і не відповідають поточній економічній ситуації. Про це говорять рибалки-любителі і рибалки-промисловики. Відповідно до рівня інфляції, пропонуємо підняти тарифи мінімум у 2,5 рази. Проте не виключаємо можливість більшого збільшення, наразі проводимо консультації з експертами”, ̶ заначив голова Держрибагентства Ярема Ковалів.
Нагадаємо, Держрибагенство отримає 15 млн грн на оснащення рибного патруля сучасною технікою.