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Збір за вилов водних біоресурсів може зрости в 2,5 рази — Держрибагентство

Збір за вилов водних біоресурсів може зрости в 2,5 рази — Держрибагентство

Київ • УНН

 • 10039 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Держрибагентстві запропонували підняти щоквартальний збір за фактичний вилов водних біоресурсів для спеціальних користувачі водних біоресурсів (підприємств промислового лову) щонайменше в 2,5 рази.  Про це УНН повідомили у прес-службі Держрибагентства.

“Держрибагентство пропонує підняти щоквартальний збір за фактичний вилов водних біоресурсів для спеціальних користувачі водних біоресурсів (підприємств промислового лову) щонайменше в 2,5 рази.”, — йдеться в повідомленні.

Відповідно до запропонованих змін, збір за вилов 1 тонни хамси чорноморської виросте з 46 грн 92 коп до 118 грн 24 коп, ляща — з 223 грн 98 коп до 564 грн 43 коп, судака з 323 грн 02 коп до 814 грн 01 коп.За новими тарифами, вилов 1 тонни піленгаса складатиме 995 грн 17 коп, бичка — 231 грн 71 коп, тюльки — 50 грн 90 коп, форелі — 594 грн 17 коп.

“Плата за вилов водних біоресурсів востаннє переглядалася у 2011 році, існуючі тарифи є мізерними і не відповідають поточній економічній ситуації. Про це говорять рибалки-любителі і рибалки-промисловики. Відповідно до рівня інфляції, пропонуємо підняти тарифи мінімум у 2,5 рази. Проте не виключаємо можливість більшого збільшення, наразі проводимо консультації з експертами”, ̶ заначив голова Держрибагентства Ярема Ковалів.

Нагадаємо, Держрибагенство отримає 15 млн грн на оснащення рибного патруля сучасною технікою.

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