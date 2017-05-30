Завтра состоится заседание правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Завтра, 31 мая, под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание Правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Заседание правительства состоится 31 мая, в 11:00, в Доме правительства по адресу ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.
Как сообщал УНН, Кабмин до конца июня может одобрить план уменьшения выбросов.
Также Премьер-министр Украины В.Гройсман заявил, что будет предлагать увеличить на 5 млрд грн финансирования на ремонт и строительство дорог в этом году.
Напомним, что вчера, 29 мая, В.Гройсман провел дискуссию о земельной реформы с чиновниками, парламентариями и аграриями.