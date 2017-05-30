Завтра відбудеться засідання уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Завтра, 31 травня, під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання Уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Засідання уряду відбудеться 31 травня, об 11:00, в Будинку уряду за адресою вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.
Як повідомляв УНН, Кабмін до кінця червня може схвалити план зменшення викидів.
Також Прем’єр-міністр України В.Гройсман заявив, що пропонуватиме збільшити на 5 млрд грн фінансування на ремонт і будівництво доріг у цьому році.
Нагадаємо, що вчора, 29 травня, В.Гройсман провів дискусію щодо земельної реформи з урядовцями, парламентарями та аграріями.