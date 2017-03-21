Завтра состоится заседание правительства

Заседание начнется в 11:00 в доме правительства на ул. Грушевского, 12/2, 1-й подъезд.

Как сообщал УНН, правительство в 2017 году сосредоточится на реформе пенсионной системы.

Кроме того, в ближайшее время будет обнародован проект пенсионной реформы и меморандума с МВФ.

Также напомним, что по словам В.Гройсмана, реформа децентрализации власти - одна из самых успешных сегодня реформ. Он отметил, что сегодня благодаря реформе по децентрализации в местных бюджетах есть десятки миллиардов гривен.