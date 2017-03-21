Завтра відбудеться засідання уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Завтра, 22 березня, відбудеться засідання уряду під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це УНН повідомили у прес-службі уряду.
Засідання розпочнеться об 11:00 в будинку Уряду на вул. Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд.
Як повідомляв УНН, уряд у 2017 році зосередиться на реформі пенсійної системи.
Крім того, найближчим часом буде оприлюднений проект пенсійної реформи і меморандуму з МВФ.
Також нагадаємо, що за словами В.Гройсмана, реформа з децентралізації влади - одна з найуспішніших сьогодні реформ. Він зауважив, що сьогодні завдяки реформі з децентралізації у місцевих бюджетах є десятки мільярдів гривень.