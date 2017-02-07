Завтра в некоторых областях Украины ожидаются метели

"Ночью в Украине, кроме восточных областей и севера Левобережья, снег, метели (в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской, Кировоградской областях сильные снегопады), днем ​​на Правобережье небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без осадков", - сообщили в ГосЧС.

Также отмечается, что температура ночью 13-18° мороза, в Черниговской, Сумской областях и на востоке страны 21-26°, днем ​​9-14° мороза, в южных областях и Прикарпатье ночью 5-10°, днем ​​2-7° мороза.

В Закарпатской области и на крайнем юге мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. Температура от 3° мороза до 2° тепла.

На дорогах страны гололедица.

Ветер восточный, 7-12 м/с, ночью на большей части территории, днем ​​в южных областях порывы 15-20 м/с.

Как сообщал УНН, завтра в Карпатах ожидается значительный уровень лавинной опасности.