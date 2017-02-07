Завтра в некоторых областях Украины ожидаются метели
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Завтра, 8 февраля, в Украине облачно с прояснениями, в некоторых областях ожидаются метели, температура ночью 13-18° мороза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
"Ночью в Украине, кроме восточных областей и севера Левобережья, снег, метели (в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской, Кировоградской областях сильные снегопады), днем на Правобережье небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без осадков", - сообщили в ГосЧС.
Также отмечается, что температура ночью 13-18° мороза, в Черниговской, Сумской областях и на востоке страны 21-26°, днем 9-14° мороза, в южных областях и Прикарпатье ночью 5-10°, днем 2-7° мороза.
В Закарпатской области и на крайнем юге мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед. Температура от 3° мороза до 2° тепла.
На дорогах страны гололедица.
Ветер восточный, 7-12 м/с, ночью на большей части территории, днем в южных областях порывы 15-20 м/с.
Как сообщал УНН, завтра в Карпатах ожидается значительный уровень лавинной опасности.