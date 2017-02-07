Завтра в деяких областях України очікуються хуртовини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Завтра, 8 лютого, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областей очікуються хуртовини, температура вночі 13-18° морозу. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
“Вночі в Україні, крім східних областей та півночі Лівобережжя, сніг, хуртовини (у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирський, місцями Київській, Черкаській, Кіровоградській області сильні снігопади), вдень на Правобережжі невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без опадів”, — повідомили у ДСНС.
Також зазначається, що температура вночі 13-18° морозу, на Чернігівщині, Сумщині та сході країни 21-26°, вдень 9-14° морозу, у південних і прикарпатських областях вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу.
На Закарпатті та крайньому півдні мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.
На дорогах країни ожеледиця.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вночі на більшій частині території, вдень у південних областях пориви 15-20 м/с.
Як повідомляв УНН, завтра в Карпатах очікується значний рівень лавинної небезпеки.