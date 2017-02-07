Завтра ночной троллейбус № 93Н временно изменит маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Завтра, 8 февраля, с 02:00 до 04:00 в работу ночных троллейбусов маршрута № 93Н будут внесены временные изменения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Временные изменения в работе троллейбуса связаны с ремонтом контактной сети троллейбуса на бульваре Тараса Шевченко.
Так, ночной троллейбусный маршрут № 93Н будет курсировать от ул. Чернобыльской - проспекта Победы - б-р Тараса Шевченко до остановки "Академия адвокатуры Украины" и в обратном направлении по действующей трассе.
Как сообщалось ранее, с 10.30 07.02.2017 г. сняли ограничения на въезд в г.Киев тяжеловесных транспортных средств.