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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра ночной троллейбус № 93Н временно изменит маршрут

Киев • УНН

 • 14826 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Завтра, 8 февраля, с 02:00 до 04:00 в работу ночных троллейбусов маршрута № 93Н будут внесены временные изменения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

Завтра ночной троллейбус № 93Н временно изменит маршрут

Временные изменения в работе троллейбуса связаны с ремонтом контактной сети троллейбуса на бульваре Тараса Шевченко.

Так, ночной троллейбусный маршрут № 93Н будет курсировать от ул. Чернобыльской - проспекта Победы - б-р Тараса Шевченко до остановки "Академия адвокатуры Украины" и в обратном направлении по действующей трассе.

Как сообщалось ранее, с 10.30 07.02.2017 г. сняли ограничения на въезд в г.Киев тяжеловесных транспортных средств.

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