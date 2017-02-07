Завтра нічний тролейбусн № 93Н тимчасово змінить маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Завтра, 8 лютого, з 02:00 до 04:00 у роботу нічних тролейбусів маршруту № 93Н буде внесено тимчасові зміни. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Тимчасові зміни в роботі тролейбуса пов’язані з ремонтом контактної мережі тролейбуса на бульварі Тараса Шевченка.
Так, нічний тролейбусний маршрут № 93Н курсуватиме: від вул. Чорнобильської — проспекту Перемоги — б-р Тараса Шевченка до зупинки “Академія адвокатури України” і в зворотному напрямку за діючою трасою.
Як повідомлялося раніше, з 10.30 07.02.2017р. знято обмеження на в’їзд до м.Києва великовагових транспортних засобів.