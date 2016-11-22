Завтра на КПВВ "Золотое" попытаются возобновить движение транспорта - О.Слободян

"Несколько недель назад, в рамках Минского процесса, были достигнуты очередные договоренности о том, что все-таки пропуск будет осуществляться с 23 ноября. Поэтому завтра контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" откроется в 8:00. А там мы уже будем смотреть, придерживаются ли российские наемники этих договоренностей, возобновят ли пропуск на данном направлении", - сообщил О.Слободян.

Также он отметил, что представители СММ ОБСЕ будут завтра присутствовать на КПВВ "Золотой" и наблюдать за попыткой реанимировать движение на данном направлении.

"Нельзя говорить об открытии "Золотого", потому что он открылся еще в марте месяце, это очередная попытка реанимировать движение на данном направлении с представительством миссии ОБСЕ в том числе, которые завтра будут присутствовать и будут наблюдать за этим процессом, пойдет ли, собственно, движение", - добавил он.

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что контрольный пункт въезда-выезда в Золотом должны открыть до 23 ноября. Решить вопросы безопасности было поручено ССМ ОБСЕ, СЦКК, официальному Киеву и представителям ОРЛО.

Как сообщал УНН, боевики 17 ноября с АГС-17 обстреляли КПВВ "Золотой" на линии разграничения в зоне АТО.