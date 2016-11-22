Завтра на КПВВ “Золоте” спробують відновити рух транспорту - О.Слободян

“Кілька тижнів тому, у рамках Мінського процесу, було досягнуто чергової домовленості про те, що все-таки пропуск буде здійснюватися із 23 листопада. Тому завтра контрольний пункт в’їзду-виїзду „Золоте“ відкриється о 8 годині. А там ми вже будемо дивитися, чи дотримуються російські найманці цих домовленостей, чи відновлять пропуск на даному напрямку”, — повідомив О.Слободян.

Також він зазначив, що представники СММ ОБСЄ будуть завтра присутні на КПВВ “Золоте” і спостерігатимуть за спробою реанімувати рух на даному напрямку.

“Не можна говорити про відкриття „Золотого“, тому що він відкрився ще в березні місяці, це чергова спроба реанімувати рух на даному напрямку з представництвом місії ОБСЄ в тому числі, які завтра будуть присутні і будуть спостерігати за цим процесом, чи піде, власне, рух”, — додав він.

Нагадаємо, 9 листопада прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що контрольний пункт в'їзду-виїзду в Золотому мають відкрити до 23 листопада. Вирішити питання безпеки було доручено ССМ ОБСЄ, СЦКК, офіційному Києву та представникам ОРЛО.

Як повідомляв УНН, бойовики 17 листопада з АГС-17 обстріляли КПВВ "Золоте" на лінії розмежування в зоні АТО.