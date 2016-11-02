Завтра на дорогах в Киеве ожидается гололедица

"До конца сегодняшнего дня будет идти снег с дождем, а на некоторых участках дороги может быть небольшая гололедица ночью и утром на следующий день", - отметила Л.Савченко.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко сообщила, что мокрый снег и дождь задержатся в столице до конца недели.