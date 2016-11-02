Завтра на дорогах у Києві очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На деяких ділянках дороги у Києві вночі та зранку очікується ожеледиця. Про це в коментарі УНН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.
“До кінця сьогоднішнього дня буде йти сніг з дощем, а на деяких ділянках дороги може бути невелика ожеледиця вночі і зранку наступного дня”, — зазначила Л.Савченко.
Раніше начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко повідомила, що мокрий сніг і дощ затримаються у столиці до кінця тижня.