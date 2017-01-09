Завершился прием заявок на конкурс на главу Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Поданы 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МВД Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"После обработки документов, в течение трех дней, полный список допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих согласно Закону квалификационным требованиям - будет доступен на сайте МВД", - говорится в сообщении.
Напомним, сейчас Нацполицию после ухода Х.Деканоидзе возглавляет В.Троян.