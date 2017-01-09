Завершився прийом заявок на конкурс на главу Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на главу Нацполіціі України. Подано 64 заявки, з якими починає роботу конкурсна комісія. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МВС України Арсен Аваков, передає УНН.
"Після обробки документів, протягом трьох днів, повний список доущенних до конкурсу кандидатів, що відповідають згідно Закону кваліфікаційним вимогам - буде доступний на сайті МВС", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наразі Нацполіцію після уходу Хатії Деканоідзе очолює В.Троян.